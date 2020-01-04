Красноярск, , 07:50 — REGNUM В Красноярском крае глава Козульского района обвиняется в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере за незаконные действия»).

По предварительной версии следствия, 31 декабря 2019 года глава района получил от красноярского предпринимателя 100 тысяч рублей. Эти деньги — часть взятки в сумме 350 тысяч за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения.

Чиновник частично признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ГСУ СКР по краю не исключают, что это не единственный эпизод, и будут установлены новые факты.

Чиновник заключён под стражу. Расследование продолжается.