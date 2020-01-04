Амстердам, , 07:41 — REGNUM Акробатическая пара, выступающая под названием Sky Angels, упала с десятиметровой высоты во время выступления на цирковом шоу в Амстердаме, сообщает издание NL Times.

Мужчина и женщина выполняли акробатические номера на тросе на 10-метровой высоте без страховки, когда оба они сорвались и упали на арену зала. По данным очевидцев, один из пострадавших был без сознания.

Представление было окончено, зрители были выведены из здания, чтобы не затруднять работу медикам. В настоящее время оба представителя акробатического дуэта находятся в больнице. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Сообщается, что акробаты Sky Angels уже не первый раз выступают на известных цирковых аренах мира. Ранее пара исполняла программу в цирке Монте-Карло.