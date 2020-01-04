Нейпьидо, , 07:00 — REGNUM При столкновении автобуса с легковым автомобилем на востоке Мьянмы у границы с Таиландом погибли 19 человек. Об этом 4 января сообщает Mizzima News.

Трагическое ДТП произошло на автомагистрали утром пятницы, 3 января. Автомобиль Toyota Pro Box столкнулся с автобусом, после чего оба транспортных средства упали в ущелье. Все находвшиеся в Toyota — двое мужчин и пять женщин — погибли. В салоне автобуса находилось 35 человек, большая часть из которых погибли.

Всего в результате аварии погибли 19 человек, сообщает источник.