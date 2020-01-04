Канберра, 4 января 2020, 06:05 — REGNUM В результате лесного пожара на Острове Кенгуру в штате Южная Австралия погибли двое. Официальное подтверждение еще двух смертей дали местные власти, сообщает 4 января Xinhua.
Около половины Острова Кенгуру была выжжена сильным пожаром, охватившим эту природоохранную территорию в пятницу, 3 января.
Ранее ИА REGNUM сообщало о 17 погибших в результате пожаров в Австралии. На борьбу со стихией правительство намерено призвать военнослужащих.
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