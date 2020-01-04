Канберра, , 05:59 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что до 3 тысяч военнослужащих резерва будут участвовать в тушении масштабных лесных пожаров, сообщает 5 января газета The Sydney Morning Herald.

Помимо призыва резервистов правительство Австралии взяло обязательство выделить 20 млн австралийских долларов (порядка 13,9 млн долларов США) для аренды пожарных самолетов, предназначенных для борьбы с огнём на юго-востоке страны.

В Австралии горит более трёх миллионов гектаров леса. Стихийное бедствие унесло жизни уже 17 человек. Несмотря на все усилия, пока справиться с огнём не удаётся.

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