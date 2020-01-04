Пномпень, , 04:34 — REGNUM Жертвами обрушения строящегося здания в юго-западной камбожийской провинции Кеп стали шесть человек, сообщает 4 января Xinhua со ссылкой на главу департамента информации региона.

«22 человека были вытащены из обломков разрушенного здания, но шесть из них погибли», — говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что погибшим было от 15 до 56 лет, в момент обрушения работы велись на седьмом этаже здания.

Спасательная операция на месте обрушения здания все еще продолжается. По данным руководителей стройки, в момент трагедии в здании могли находиться до 30 человек.

Между тем чиновник из местной администрации сообщил, что застройщик получил лицензию на строительство пятиэтажного здания, но позже самовольно начал строительство дополнительных двух этажей. Это обстоятельство могло стать главной причиной обрушения.