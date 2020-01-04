Уссурийск, Приморский край, , 04:12 — REGNUM В Приморье выясняют причины конфликта между врачом-стоматологом, отказавшим в помощи больному ребенку, и его матерью, получившей перелом фаланг нескольких пальцев. Подробности сообщают «Вести» со ссылкой на министерство здравоохранения Приморского края.

Сообщается, что врач одной из стоматологических клиник Уссурийска отказал в лечении мальчику, а когда мать ребенка потребовала у него объяснений, а затем начала снимать убегающего от нее медика на видеокамеру телефона, набросился на женщину, пытаясь выбить у нее из рук телефон.

В результате потасовки между врачом и матерью пациента, во время которой мальчик находился у женщины на руках, у нее оказались сломаны фаланги на указательном и среднем пальцах правой руки.

По сообщению минздрава Приморья, факт телесных повреждений был подтвержден документально, и в настоящий момент все материалы переданы в следственные органы. После изучения всех обстоятельств дела будет вынесено процессуальное решение.