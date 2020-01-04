Днепропетровск, Украина, , 00:51 — REGNUM На мусорном полигоне города Днепр (бывший Днепропетровск) обнаружили тело младенца, сообщает 3 января «112 Украина».

Сообщается, что пакет с телом обнаружил один из сотрудников полигона. Младенец был замотан в тряпку. Прибывшие к месту обнаружения медики подтвердили смерть ребенка.

На полигоне работает оперативно-следственная группа. Совместно с медиками криминалистами им предстоит установить причины и обстоятельства гибели младенца.

Напомним, случай инфантицида был зарегистрирован 30 октября под Киевом, где в городе Белая Церковь мать выбросила ребенка из окна.