р-н Мишкинский, , 00:46 — REGNUM В Курганской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх человек в дорожно-транспортном происшествии 2 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Установлено, что водитель автомобиля «Форд Фокус» из Челябинской области, при обгоне на 186 км автодороги «Иртыш» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота» под управлением жителя Новосибирска.

В результате ДТП погибли водитель и три пассажирки автомобиля «Тойота», пятилетний пассажир госпитализирован в больницу им. Красного Креста города Кургана. Отметим, что ранее сообщалось о трёх погибших. В автомобиле «Форд» травмированы водитель и трое его пассажиров, в том числе 12 летний мальчик. Они также госпитализированы в больницы Кургана.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

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