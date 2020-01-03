Нижневартовский район, Югра, , 18:57 — REGNUM Житель Югры пытался рефинансировать кредиты и потерял 300 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

В дежурную часть Нижневартовского района в новом году обратился житель деревни Зайцева речка с заявлением о мошенничестве.

Мужчина пытался рефинансировать свои кредиты и оставлял заявки на интернет-сайтах различных банков. Вскоре ему позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из финансовых учреждений, и предложил реструктуризацию на выгодных условиях.

Для оформления договора необходимо было открыть личный счёт и оплатить некий страховой взнос. Должник, не подумав, последовал указаниям и перевёл 300 тыс. рублей. После перевода денег «представитель банка» перестал выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).