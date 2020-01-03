Париж, , 18:23 — REGNUM Скончался один из пострадавших при нападении вооруженного мужчины с ножом на прохожих в парке От-Брюйе пригорода Парижа. Об этом 3 января сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, умер человек 50-ти лет. Оставшиеся двое пострадавших от нападения находятся в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел в пригороде Парижа в парке От-Брюйе, где вооруженный ножом мужчина ранил троих людей. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали мужчину.

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