Кондинский район, Югра, , 17:30 — REGNUM В Югре полицейские поймали редкую рысь, занесённую в Красную книгу. Жительница посёлка Междуреченский Кондинского района увидела дикое животное у себя на участке, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рысь бегала по придомовой территории в поисках еды. Женщина опасалась, что животное может напасть на членов её семьи.

На место выехал отряд ДПС и участковый уполномоченный. Вместе с хозяином дома, с помощью подручных средств рысь была поймана и передана в приют для бездомных животных.

Ветеринары дали рекомендации по питанию и уходу за хищницей, и установили её возраст — около года. После вакцинации рысь отпустят в естественную среду — в лес.