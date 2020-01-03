Париж, , 17:13 — REGNUM В пригороде Парижа сотрудники полиции нейтрализовали вооруженного ножом мужчину, который пытался напасть на прохожих, сообщает 3 января BFMTV.

Отмечается, что инцидент произошел в парке От-Брюйе, где вооруженный мужчина пытался ранить троих людей. Прибывшие на место правоохранители нейтрализовали мужчину. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря в Новосибирске мужчина напал на сотрудников полиции в подъезде жилого дома. Сотрудники полиции в ответ применили табельное оружие.

В результате инцидента нападавший и полицейские были госпитализированы. Обстоятельства и причины нападения устанавливаются.

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