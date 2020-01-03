Нейпьидо, , 16:40 — REGNUM Как минимум 22 человека погибли, ещё десять пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Мьянме. Об этом 3 января сообщает агентство «Синьхуа».

Авария произошла в штате Карен в 11:00 по местному времени 3 января. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

В результате столкновения автобус упал в овраг, на месте погибли 15 пассажиров автобуса. Также погибли все, находившиеся в легковом автомобиле.

На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавшие были госпитализированы. Продолжается поисково-спасательная операция по спасению остальных пассажиров автобуса. Выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели семи человек в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в Индии.

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