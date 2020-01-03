Братск, Иркутская область, , 16:29 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на федеральной трассе в Иркутской области. Об этом 3 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 212 километре федеральной трассы А-331 «Вилюй» вечером 2 января. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ под управлением 37-летнего жителя Братска, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

В результате ДТП погиб водитель ВАЗ и два его пассажира. Водитель грузовика не пострадал.

Личности пассажиров ВАЗ, а также обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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