Гонконг, Китай, , 16:08 — REGNUM Две женщины были госпитализированы в Гонконге с признаками заболевания верхних дыхательных путей, схожими с симптомами нетипичной вирусной пневмонии. Об этом 3 января сообщает пресс-служба управление по вопросам здравоохранения Гонконга.

По информации пресс-службы ведомства, к полудню 3 января в больницы Гонконга поступили две пациентки, женщина в возрасте 41 год и девочка 12-ти лет с признаками нетипичной вирусной пневмонии.

Отмечается, что накануне обе пациентки посещали город Ухань в китайской провинции Хубэй, где была выявлена вспышка этого заболевания. При этом ни одна из пациенток не была на рынке свежих морепродуктов, где, по мнению врачей, могло произойти заражение неизвестным вирусом пневмонии.

В настоящее время женщина и ребёнок находятся под наблюдением врачей. Сообщается также, что рынок, который многие специалисты связывают с появлением вируса у нескольких больных, закрыт по распоряжению властей города Ухань.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 44 выявленных случаях заражения вирусной пневмонией неизвестного происхождения в китайской провинции Хубэй. У 11 пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме.

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