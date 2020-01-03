Пермь, , 15:38 — REGNUM В Перми проводится доследственная проверка по факту гибели трехмесячной девочки. Тело ребенка обнаружено 2 января в квартире дома, расположенного в Орджоникидзевском районе города, сообщают СМИ.

Бездыханное тело ребенка обнаружили родители. Младенец спал ночью в одной кровати с отцом и матерью. Следователи выясняют причину гибели девочки. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В качестве одной из версий рассматривается то, что родители могли нечаянно задавить дочь во время сна.