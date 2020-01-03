Пекин, , 15:56 — REGNUM Число заболевших вирусной пневмонией неизвестного происхождения достигло 44 человек в Китае. Об этом 3 января сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению китайской провинции Хубэй, где было выявлено заболевание.

Сообщается, что по состоянию на 3 января заболевание диагностировано у 44 пациентов, из них у 11 человек пневмония протекает в тяжёлой форме, состояние остальных пациентов оценивается врачами как стабильное.

Все заболевшие проходят лечение в медицинских учреждениях города Ухань, они находятся в изолированных условиях. Ещё 121 человек, контактировавший с заражёнными, находится под наблюдением врачей. Установление всех, кто имел близкие контакты с заболевшими, продолжается.

Эпидемиологи работают над установлением причины и возбудителя неизвестной формы пневмонии. Сообщается, что часть случаев заражения отмечена среди работников рыбного рынка «Хуанань хайсяньчэн». При этом до сих пор нет свидетельств передачи болезни от человека к человеку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 27 случаях нетипичной вирусной пневмонии, диагностированной в центральной части Китая.

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