Волгоград, , 15:12 — REGNUM 39-летний пассажир напал с ножом на женщину-таксиста, подвозившую его, в Волгограде в ночь на 3 января. Женщину от нападавшего спасла компания мужчина — пострадавшая в больнице, преступника задержали.

Как пишет «Волгоград-онлайн», таксистка приняла вызов, к ней сели парень и девушка, потом подсед ещё один мужчина. Какое-то время они ездили, затем попросили развести их по домам. Парень и девушка вышли, третий пассажир назвал адрес. Когда они приехали на место, вместо оплаты пассажир достал нож, отнял ключи от машины, карту банка и документы, а затем начал наносить удары ножом в лицо. Спасла таксистку компания мужчин, который отмечали неподалёку Новый год.

«Один подбежал к ним и вытащил с машины нападавшего, прижал к земле. Его друзья подумали, что он дерётся с ним, начали разнимать их. Нападавший воспользовался моментом и убежал. Мужики вызвали скорую и полицию, девушку увезли в больницу», — рассказал коллега пострадавшей таксистки.

В настоящее время нападавший задержан — им оказался ранее трижды судимый 39-летний житель Волгограда. Возбуждено уголовное дело.