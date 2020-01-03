Донецк, , 15:15 — REGNUM О восемнадцати погибших и двадцати четырех раненных боевиках вне боевых действий сообщил официальный представитель Народной Милиции Донецкой Народной Республики 3 января в ходе брифинга по результатам прошедшей недели.

Из восемнадцати погибших, как сообщает источник, трое боевиков покончили жизнь самоубийством, четверо — погибли в результате подрыва на своих минных заграждениях, двое — в результате отравления некачественным алкоголем, четверо — в результате неосторожного обращения с оружием и боевыми припасами, пятеро — погибли от пневмонии в медицинских учреждениях.

Из двадцати четырех раненных, половина боевиков получили травмы вследствие неуставных отношений, при том, что трое из этого числа — офицеры. Еще шесть военнослужащих Киева получили ранения на минных заграждениях, остальные шесть боевиков — вследствие неосторожного обращения с оружием и боевыми припасами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не боевые потери боевиков ВСУ в новогоднюю ночь составили пять погибших.

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