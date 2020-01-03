Днепропетровск, Украина, , 15:12 — REGNUM В городе Днепропетровске 2 января произошел пожар в двухэтажном частном доме. Об этом 3 января сообщает издание «Информатор».

Предварительной причиной пожара послужило короткое замыкание проводки в одной из комнат дома. А так как на втором этаже здания хранились строительные материалы, пожар достаточно быстро приобрел серьезные масштабы.

В результате пожара дом сгорел полностью «со всем, что было во дворе, гаражах и комнатах выгорел дотла», — говорится в сообщении СМИ. Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Пожарные боролись с огнем более двух часов.

Напоминаем, в Запорожской области в результате пожара в четырехэтажном жилом доме погибли два маленьких ребенка.