Москва, , 15:08 — REGNUM Более 800 нарушителей общественного порядка на борту самолётов было привлечено к административной ответственности в России по состоянию с 1 января по 1 декабря 2019 года. Об этом 3 января сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, всего за нарушения общественного порядка на борту воздушного судна было привлечено в 2019 году 812 граждан. Из них нарушивших антиалкогольное законодательство — 366 человек. За такой же период в 2018 году были привлечены к ответственности 934 человека, из них было 490 нарушителей антиалкогольного законодательства.

Как отметила Волк, по состоянию на 1 декабря 2019 года территориальными органами МВД России на транспорте было возбуждено 13 уголовных дел по статье о хулиганстве. Граждане привлекались за противоправные действия, совершённые на борту самолёта. При этом девять случаев произошло на внутренних авиарейсах федеральных авиалиний.

Все противоправные действия были совершены гражданами России. Уголовные дела по статье о хулиганстве были возбуждены в отношении 12 мужчин и одной женщины.

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