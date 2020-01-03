Сумы, Украина, , 15:08 — REGNUM За убийство двоих человек 20-летнего мужчину осудили на пожизненный срок лишения свободы. Об этом 3 января сообщается в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Судебный приговор был вынесен подозреваемому 2 января. Преступление было совершено осужденным в 2017 году.

Согласно сообщению прокуратуры, осужденный во время распития спиртных напитков со своим однокурсником, находясь у него в гостях, поссорился с ним. Ссора юношей переросла в драку, в результате которой на тот момент 18-летний гость зарезал своего товарища. Вошедшая в комнату мать убитого также получила ножевое ранение, от которого женщина вскоре скончалась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Польше гражданин Украины во время распития алкогольных напитков убил своего соотечественника.

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