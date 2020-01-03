Париж, , 14:54 — REGNUM Неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 74 км на запад от Парижа во Франции. Об этом 3 января сообщает Agence France Presse.

Сообщается, что неизвестный мужчина, вооружённый охотничьим ружьём, зашёл около 10:00 (12:00 мск) в здание мэрии в городе Дрё в департаменте Эр и Луар. Он сделал один выстрел в сотрудника мэрии, после чего совершил самоубийство.

Пострадавший сотрудник был госпитализирован. Отмечается, что, несмотря на тяжёлые ранения, его жизни ничего не угрожает.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции. По мнению прокурора города Шартра (административный центр департамента Эр и Луар) Реми Кутена, причиной произошедшего мог стать конфликт на бытовой почве.

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