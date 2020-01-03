Таганрог, Ростовская область, , 14:20 — REGNUM В Таганроге Ростовской области запуск фейерверков в новогоднюю ночь обернулся трагедией. Мужчина скончался в больнице.

ЧП произошло 1 января около 3:00 мск на улице Александровской. Местный житель получил ранение при взрыве пиротехники. Бригада медиков прибыла оперативно, но врачи оказались бессильны, пишет telegram-канал «Чё по Ростову?».

В пресс-службе донской полиции ИА REGNUM сообщили, что «серьёзных происшествий в новогоднюю ночь не допущено». В региональном управлении МЧС РФ также уточнили, что «пожаров по причине использования пиротехнических изделий не произошло». Всего на Дону было оборудовано 215 специализированных площадки для запуска пиротехники.