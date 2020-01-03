Токмак, , 14:52 — REGNUM Двое детей в возрасте полтора и четыре года погибли в результа пожара, возникшего в четырехэтажном доме в городе Токмак Запорожской области. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе главного управление ГСЧС Украины в Запорожской области.

Чрезвычайное происшествие произошло 2 января. Прибывшие на место пожара спасатели установили, что на третьем этаже горит мебель и вещи, находящиеся квартире. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Пожарники «вынесли из задымленной квартиры на четвертом этаже двух детей и женщину и передали работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти мальчиков в возрасте 1,5 и 4 года не удалось даже врачам. Их 27-летняя мать находится в реанимационном отделении центральной районной больницы. Состояние пострадавшей крайне тяжелое», — говорится в сообщении.

Самой вероятной причиной возгорания, как отметили спасатели, могло быть неосторожное обращение с огнем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в психоневрологическом интернате погибли четверо человек.

Читайте также: При пожаре в психо-неврологическом интернате на Украине погибло четверо