Владивосток, , 14:43 — REGNUM Злоумышленника, повредившего покрышки более 40 автомобилей разыскивает полиция во Владивостоке. Об этом 3 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

Неизвестный злоумышленник порезал и проколол покрышки автомобилей, припаркованных в Первомайском районе города. Пострадали более 40 автомобилей, оставленных владельцами на парковках на улицах Калинина, Окатовая, Надибаидзе и других. При этом от рук злоумышленника пострадали даже автомобили скорой помощи.

Происшествие вызвало в городе большой резонанс. Автовладельцы и очевидцы сняли видео с пострадавшими автомобилями и выложили их в сеть. На видео пострадавшие рассказывают об инциденте не скрывая эмоций. Повреждённые автомобили скорой помощи вызвали особенно много негатива у людей в адрес злоумышленника.

С заявлениями в полицию в связи с повреждением колёс обратились уже 36 автовладельцев. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника. Идёт опрос очевидцев и потерпевших, выясняется сумма причинённого ущерба. Всех, кто располагает информацией о произошедшем, либо видеозаписью с места инцидента, просят обратиться в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстрелах автомобилей неизвестным злоумышленником в Приморском крае.

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