Подольск, Московская область, , 13:37 — REGNUM Четыре человека стали жертвами пожара в частном доме в городском округе Подольск в Московской области. Об этом 3 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло утром 3 января в жилом частном доме в деревне Борисовка на улице Полевой. Площадь возгорания составила около 100 кв. метров. В результате пожара дом сгорел полностью.

При разборе завалов были найдены тела двоих взрослых и двоих детей.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. На месте происшествия работают следователи, производится осмотр места происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека при пожаре в многоквартирном доме в Щёлковском районе Подмосковья.

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