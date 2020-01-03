Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM Мужчина и женщина погибли, девятилетний ребёнок пострадал в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге Об этом 3 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома в Кировском районе на Ленинском проспекте. Загорелась обстановка и личные вещи жильцов. Площадь пожара составила три кв. метра.

Для тушения пожара привлекались десять человек личного состава и две единицы техники. В результате пожара погибли два человека, мужчина и женщина. Тяжело пострадал девятилетний ребёнок, он отправлен в отделение реанимации.

Обстоятельства и причины пожара, приведшего к гибели людей, выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в восьмикомнатной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге.

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