Санкт-Петербург, 3 января 2020, 13:11 — REGNUM Мужчина и женщина погибли, девятилетний ребёнок пострадал в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Санкт-Петербурге Об этом 3 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома в Кировском районе на Ленинском проспекте. Загорелась обстановка и личные вещи жильцов. Площадь пожара составила три кв. метра.
Для тушения пожара привлекались десять человек личного состава и две единицы техники. В результате пожара погибли два человека, мужчина и женщина. Тяжело пострадал девятилетний ребёнок, он отправлен в отделение реанимации.
Обстоятельства и причины пожара, приведшего к гибели людей, выясняются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в восьмикомнатной коммунальной квартире в Санкт-Петербурге.
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