Посёлок городского типа Полотняный завод, Калужская область, , 13:38 — REGNUM Молодой человек, находившийся за рулём автомобиля Volkswagen Passat, совершивший вечером, 2 января наезд на пешеходов с трагическими последствиями в посёлке Полотняный завод Дзержинского района, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Об этом 3 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Водитель, подозреваемый в смертельном ДТП под Калугой, ранее нарушал правила дорожного движения. 40.mchs.gov.ru

По данным полицейского ведомства, стаж вождения жителя посёлка Полотняный завод 2000 года рождения, подозреваемого в смертельном ДТП составляет всего около двух лет.

Напомним, жители Москвы мужчина и женщина 1996 и 1995 годов рождения, отдыхали накануне вечером, в кафе посёлка Полотняный завод. Выйдя из кафе, пара направилась к автомобилю приятеля. В этот момент по дороге двигался автомобиль Volkswagen Passat, который совершил наезд на идущих в попутном направлении пешеходов. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

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