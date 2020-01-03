Астрахань, , 12:29 — REGNUM Жильцам дома по улице Советской, 22, сгоревшего 2 января, власти обещают оказать помощь. В соответствии с федеральным законодательством жильцы каждой квартиры получат компенсацию в размере 50 тысяч рублей, сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора региона. Также дано поручение проработать вопрос по выплатам после оценки ущерба.

По данным на утро 3 января на месте происшествия завершены поисковые работы и ведется разбор завалов силами муниципального предприятия «Чистый город», сообщила пресс-служба администрации города. На время проведения работ полностью закрыто движение автотранспорта по ул. Советская от ул. Коммунистической до ул. Михаила Аладьина.

В настоящее время четыре семьи, проживавшие в этом доме, получили жильё от квартир в маневренном фонде. Погорельцев обеспечат вещами первой необходимости. Семьи с детьми получат школьные принадлежности и комплекты учебников.

Также работает пункт сбора вещей: по адресу ул. Ленина, 28 ежедневно с 8:00 до 18:00 в кабинете 323 можно приносить одежду, посуду, предметы быта и продукты питания. Пострадавшим также помогают АРОО «Красный крест» и волонтеры.