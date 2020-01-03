Ужгород, Украина, , 11:52 — REGNUM В Закарпатской области Украины глава сельского совета присвоил деньги, выделенные бюджетом на ремонт дорог в области. Об этом 2 января сообщила пресс-служба службы безопасности Украины.

Хищение средств было организовано путем «завышения» на 1 млн гривен стоимости услуг по ремонту дорог в актах выполненных работ. Данные средства по версии следствия осели в карманах у подозреваемых в преступлении — чиновника органа местного самоуправления и директора частного предприятия, которое являлось исполнителем ремонтных работ.

Следственные действия, в результате которых должны быть выяснены все обстоятельства данного преступления, продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киевской области чиновники распродали землю, выделенную под строительство социального жилья для боевиков «АТО» и переселенцев.

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