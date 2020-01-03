Тюмень, , 10:56 — REGNUM В Тюменской области за два первых дня нового 2020 года были задержаны 82 пьяных водителя. Все они отстранены от управления транспортом, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

За 1 и 2 января в Тюменской области случилось 19 ДТП, в которых погиб один человек, 31 ранен, в том числе пятеро детей.

Среди основных причин ДТП — опасные обгоны с вылетом на встречную полосу и превышение скорости. Кроме того, 31 водитель нарушил правила перевозки детей.

В Госавтоинспекции по Тюменской области напоминают, что сотрудники ГИБДД в праздничные дни усилили режим работы.