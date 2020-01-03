Киев, , 11:36 — REGNUM В столице Украины пьяный водитель, управлявший легковым автомобилем марки Volkswagen, въехал в автомобиль марки Suzuki, который был припаркован. Об этом вечером 2 января сообщает пресс-служба патрульной полиции украинской столицы.

По словам очевидцев происшествия, после того, как автомобиль Volkswagen врезался в припаркованное транспортное средство, виновник ДТП в состоянии алкогольного опьянения вышел из салона своего автомобиля и лег недалеко от места аварии на асфальт «отдохнуть».

"Рядом с местом ДТП патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который не понимал, что случилось и как он оказался на этом месте», — сообщили в полиции.

В полиции также уточнили, что в результате столкновения, автомобиль виновника ДТП опрокинулся на бок, а припаркованное транспортное средство марки Suzuki получило значительные механические повреждения. По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без травмированных. Примечательно, что пьяный виновник ДТП отказался пройти осмотр для определения степени алкогольного опьянения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харьковской области при попытке остановить пьяного водителя пострадал полицейский.