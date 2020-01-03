Волгоград, , 10:56 — REGNUM Авиарейс, следовавший из Баку в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом 3 января сообщает пресс-служба аэропорта.

Авиарейс 1853 компании «Аэрофлот» Баку — Москва следовал в Москву, когда одному из пассажиров стало плохо. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в аэропорту Волгограда.

Самолёт совершил посадку в 06:44 мск в штатном режиме. Пассажир был снят с рейса и отправлен в больницу.

Примерно через час самолёт получил разрешение на взлёт и направился в пункт назначения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вынужденной посадке в аэропорту Екатеринбурга пассажирского самолёта, следовавшего по маршруту Москва — Пермь.

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