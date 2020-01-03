Харьков, Украина, 3 января 2020, 11:56 — REGNUM Водитель троллейбуса в украинском городе Харьков в ходе возникшего конфликта между ним и пассажирами управляемого им общественного транспорта, после употребления им нецензурной брани, избил пассажиров предметом похожим на монтировку. Об этом 2 января сообщается в пресс-службе регионального отделения национальной полиции Украины.
Согласно источнику, конфликт между водителем и пассажирами возник во время управления им общественным транспортом. Водитель остановил троллейбус и стал ругаться с пассажирами общественного транспорта с применением не нормативной лексики.
Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет по статье «хулиганство».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине на ходу загорелся пассажирский поезд.
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