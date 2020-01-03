Барнаул, , 10:21 — REGNUM В новогодние праздники на Алтае увеличилось число пожаров. Как сообщает сегодня, 3 января, региональное ГУ МЧС РФ, за прошедшие сутки на территории края было ликвидировано 17 возгораний. На одном из них (в городе Камень-на-Оби) был спасен человек.

Пожар в Алтайском крае ГУ МЧС РФ

«На момент прибытия огнеборцев 54-й пожарно-спасательной части шел дым из окон частного жилого дома, из открытой входной двери выбежал «закопченный» хозяин. Звеном газодымозащитной службы из задымленного помещения был выведен еще один человек, слегка надышавшийся опасного дыма, и передан работникам скорой медицинской помощи», — поясняют спасатели.

По оценке специалистов, предварительная причина пожара — неосторожность при обращении с огнем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, похолодание и новогодние праздники спровоцировали всплеск нарушений пожарной безопасности в Иркутской области. По состоянию на 12:00 местного времени 2 января в регионе произошло 44 пожара, на которых погибли четыре человека и трое получили травмы.

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