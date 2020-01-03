Харьков, Украина, , 11:57 — REGNUM В Харьковской области после остановки автомобиля сотрудниками правоохранительных органов, водитель транспортного средства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться от сотрудников полиции. Об этом 2 января сообщает пресс-служба регионального отделения национальной полиции Украины.

Сотрудники правоохранительных органов во время патрулирования заметили автомобиль, который двигался без включенного света. После остановки транспортного средства для проверки документов, обнаружилось, что водитель автомобиля нетрезв.

«Злоумышленник, несмотря на предложение пройти освидетельствование, сел в автомобиль и уехал с места. Сотрудник полиции пытался задержать водителя и получил телесные повреждения», — сообщается в пресс-службе.

Задержать злоумышленника удалось после того, как транспортное средство с пьяным водителем за рулем выехало на встречную полосу и столкнулось с другим автомобилем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Херсонской области водитель в состоянии алкогольного опьянения 1 января врезался в столб, получив травмы головы и грудной клетки.

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