Уфа, , 10:56 — REGNUM Мужчина и двое детей получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии. Об этом 3 января сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла около полуночи в Иглинском районе, на 2-м километре Южного обхода села Иглино, под Уфой. Столкнулись «Лада Гранта» под управлением мужчины 27 лет и ВАЗ-2109, которым управлял 68-летний водитель.

В результате аварии пострадали три человека, пассажиры ВАЗ-2109. Пострадавшие, мужчина 34 лет и две его дочери 12 и 16 лет, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших и девяти пострадавших в результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля в Нижегородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: ДТП в Нижегородской области унесло две жизни