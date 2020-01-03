Донецк, , 11:58 — REGNUM Боевики вооруженных силы Украины три раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня по территории Донецкой Народной Республики. Об этом 3 января сообщили в пресс-службе представительства республики в СЦКК.

Украинские боевики обстреляли населенные пункты Доломитное и Александровка, выпустив в ходе обстрелов пять боевых припасов. При обстрелах боевиками были задействованы гранатометы РПГ, СПГ стрелковое оружие крупного калибра.

Пострадавших, жертв среди мирного населения, а также разрушений инфраструктуры в данный момент зафиксировано не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки боевики ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня по территории республики, выпустив пять единиц боевых припасов.

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