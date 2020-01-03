Шри-Джаяварденепура-Котте, , 10:10 — REGNUM Четверо военнослужащих погибли в результате крушения самолёта ВВС Шри-Ланки на юге страны. Об этом 3 января сообщает издание Ada Derana, со ссылкой на официального представителя ВВС.

Авиакатастрофа произошла утром 3 января в округе Бадулла в провинции Ува. Самолёт самолет Y-12 вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота.

Уточняется, что самолёт упал в горном районе. На место происшествия направлена полиция.

Причины и обстоятельства крушения самолёта устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении военного самолёта Ан-12 в Судане, в результате которого погибли 18 человек.

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