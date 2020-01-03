Николаев, Украина, , 09:41 — REGNUM 2 января на одной из железнодорожных станций в Николаевской области произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда следованием «Харьков — Херсон». Об этом 2 января сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Как сообщили прибывшие на место пожарные, машинист и его помощник совместно с проводниками поезда пытались потушить пожар с помощью огнетушителей. Однако данная попытка не увенчалась успехом. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание.

Причиной пожара послужило замыкание высоковольтной камеры секции «Б» тепловоза. Тепловоз был отцеплен от вагонов поезда и отогнан на безопасное расстояние. Пострадавших в результате пожара нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года подобное чрезвычайное происшествие произошло также в Николаевской области, где также произошло возгорание пассажирского поезда.

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