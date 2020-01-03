Рабочий посёлок Охотск, Хабаровский край, , 09:30 — REGNUM В северном Охотском районе Хабаровского края специальная комиссия приступила к обследованию подтопленных нагонной волной во время шторма домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Читайте также: ЧС в Охотске Хабаровского края: сильным штормом затопило дома

Всего, как выяснила комиссия, подтоплены 16 жилых домов и 45 придомовых территорий. В настоящее время силами специалистов расчищена дорога Охотск — посёлок Морской протяженностью 37 км.

Погибших и раненных во время шторма нет. В Охотском районе сохраняется режим ЧС, ситуация на круглосуточном контроле ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Охотском районе случился сильный шторм, нагонной морской водой залило улицы, жилые дома, автотрассу. Введён режим ЧС. Правительство края пообещало помощь подтопленцам.