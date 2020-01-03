Джакарта, , 09:28 — REGNUM До 43 человек возросло количество жертв наводнений в столице Индонезии городе Джакарте и в прилегающих к ней районах. Об этом 3 января сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на министерство социального обеспечения страны и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Сильные ливневые дожди, начавшиеся в канун наступления нового года в Джакарте и прилегающих к ней районах, привели к подъёму уровня воды в реках. Из-за наводнений начались сбои в работе общественного транспорта и в энергоснабжении.

Наводнения, связанные с выпадением большого количества осадков, наблюдаются в 90 районах. Более 400 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и переместиться во временные убежища. Дороги к некоторым районам города и окрестностей оказались размыты либо покрыты водой, из-за чего спасатели не могут провести эвакуацию жителей.

Помимо перебоев в работе общественного транспорта, было прервано движение поездов на некоторых участках железной дороги, закрыт аэропорт в Джакарте, специализировавшийся на обслуживании военных и коммерческих рейсов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 29 человек в результате наводнений в Индонезии.

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