Холмск, Сахалинская область, , 09:29 — REGNUM УФАС прокуратура и власти Сахалинской области взяли под контроль ситуацию в морском порту Холмск. Решается вопрос о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства.

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По данным ИА Сахалин. Инфо, правительство Сахалинской области ранее неоднократно выступало против резкого повышения тарифов в порту Холмска для транспортных компаний. Однако дирекция и собственники к аргументам властей не прислушались.

По официальной информации, на данное время ситуация урегулирована, автомобили получили возможность выезжать из порта и въезжать в него, паромы могут разгружаться. Однако источники агентства сообщают, что проблемы сохраняются.

Пресс-служба порта Холмск сообщает, что ведутся переговоры.

Прокуратура Сахалина начала проверку законности действий дирекции порта Холмск, имеющего стратегическое значение для островного региона. Если будет установлено, что бетонные блоки на въезде в главные морские ворота Сахалина были установлены незаконно, к компании будут применены меры прокурорского реагирования.

В правительстве региона подчеркивают: порт Холмск имеет первостепенное значение для области, через него на Сахалин доставляется продовольствие, медикаменты, прочие, жизненно важные, товары. В случае нарушения собственниками и дирекцией порта российского законодательства, власти островного региона намерены обращаться в прокуратуру и МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января дирекция порта Холмск перегородила въезд на территорию порта бетонными блоками, поставив регион на грань транспортного коллапса. Причину, как предполагают источники, заключается в том, что накануне Нового года дирекция порта взвинтила тарифы для транспортных компаний в несколько раз. Источник полагает, что, понимая, что таких денег никто платить не будет, дирекция порта решила просто перекрыть путь в главную транспортную артерию Сахалина.