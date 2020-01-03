Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM В Екатеринбурге задержан мужчина, который устроил стрельбу во дворе жилого дома из автомата. Как сообщает информационный портал Е1, гражданину грозит уголовная ответственность.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, стрельбу устроил ранее не судимый, безработный местный житель, который после задержания сообщил полицейским, что таким образом выражал радость по поводу наступления Нового года. Валерий горелых сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в хулиганстве, а автомат отправлен на экспертизу.

«Убить или ранить человека из такого ствола невозможно. Это охолощенный светозвуковой автомат, свободно продающийся в специализированных магазинах», — уточнил Валерий Горелых.

Напомним, что видеозапись, на которой видно как мужчина стреляет из автомата ночью во дворе, ранее была выложена в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области двое мужчин были признаны виновными в хулиганстве и отправлены в колонию поселению после того, как 23 февраля 2019 года устроили стрельбу в кафе города Берёзовского из охолощенного автомата со светошумовыми эффектами.

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