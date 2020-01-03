Амстердам, , 08:38 — REGNUM В новогоднюю ночь в нидерландском городе Арнхем (Arnhem) семья стала жертвой пожара.

Местная полиция сообщает, что причиной пожара стал фейерверк. Задержано двое подозреваемых — подростки 12 и 13 лет. По предположению полицию, они подожгли петарды, что и привело к возгоранию.

Результаты первого расследования показывают, что петарды были зажжены на скамье в подъезде жилого дома. Скамья загорелась, после чего пламя быстро перебросилось на первый и второй этажи.

Семья, которая не знала о пожаре, вошла в лифт, куда быстро проник дым. Члены семьи были обнаружены после того, как пожарные потушили пожар. Отец 39 лет и 4-летний сын скончались на месте. Мать и дочь находятся в больнице в тяжёлом состоянии, однако их жизни вне опасности.

Совет по безопасности Нидерландов начал предварительное расследование. По его итогам через несколько недель будет принято решение о возможном официальном расследовании.