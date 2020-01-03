Нижний Новгород, , 02:13 — REGNUM Два человека погибли и девять получили травмы из-за столкновения маршрутки с автомобилем в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения, передает РИА Новости.

«Всего в ДТП пострадало 11 человек, из них погибло два человека», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что семеро пострадавших «направлены на амбулаторное лечение по месту жительства, один госпитализирован».

Напомним, 23 декабря ИА REGNUM сообщало, что в результате столкновение четырёх автомобилей на трассе в Борском районе Нижегородской области погиб четырёхлетний ребёнок и восемь человек пострадали.

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