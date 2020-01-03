Хартум, , 01:09 — REGNUM Крушение военного судна Ан-12 в провинции Дарфур на западе Судана унесло жизни 18 человек. Об этом сообщает агентство Suna.

«Погибли семь членов экипажа, три судьи и восемь гражданских лиц, включая четырёх детей», — сообщил официальный представитель вооруженных сил страны.

В настоящий момент проводится расследование причин трагедии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что этим рейсом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор республики, однако они отказались от полёта. Также, отмечалось, что в результате катастрофы погибли 15 человек.

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