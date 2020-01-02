Хартум, , 23:07 — REGNUM В Судане разбился военный самолет Ан-12 с 15 людьми на борту, об этом 2 января сообщает издание Al Intibaha.

Как отмечают журналисты издания, на борту судна находились чиновники государства — трое судей, представитель Всемирной продовольственной программы, а также несколько служащих провинциального масштаба.

Все находившиеся на борту погибли. Также стало известно, что этим же рейсом должны были лететь министр юстиции Судана, а также генеральный прокурор страны, однако в последний момент они приняли решение отказаться от полета.

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